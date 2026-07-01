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Le Spacebus fait escale au Teich ! Le Teich

jeudi 30 juillet 2026 · Le Teich

Le Spacebus fait escale au Teich ! Le Teich

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Rue du Port
Ville
33470 Le Teich
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Le Teich

Le Spacebus fait escale au Teich !

Rue du Port Le Teich Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Embarquez pour un voyage au cœur de l’Univers… sans quitter Le Teich !
La Réserve ornithologique du Teich accueille le Spacebus, une tournée scientifique nationale animée par des astrophysiciens, chercheurs et passionnés qui viennent partager les secrets de l’espace avec le grand public.

De 14h à 19h, profitez de nombreuses animations gratuites
– Ateliers ludiques sur l’astronomie
– Observation du Soleil en toute sécurité
– Rencontre avec des astrophysiciens
– Manipulation de véritables météorites

À partir de 22h, place au spectacle observation de la Lune, des planètes et des merveilles du ciel à travers plusieurs télescopes.

Rendez-vous à la halle du port du Teich.
Entrée libre et gratuite !   .

Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33 

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English : Le Spacebus fait escale au Teich !

L’événement Le Spacebus fait escale au Teich ! Le Teich a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Le Teich

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