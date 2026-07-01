Informations pratiques

Le Teich

Le Spacebus fait escale au Teich !

Rue du Port Le Teich Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Embarquez pour un voyage au cœur de l’Univers… sans quitter Le Teich !

La Réserve ornithologique du Teich accueille le Spacebus, une tournée scientifique nationale animée par des astrophysiciens, chercheurs et passionnés qui viennent partager les secrets de l’espace avec le grand public.

De 14h à 19h, profitez de nombreuses animations gratuites

– Ateliers ludiques sur l’astronomie

– Observation du Soleil en toute sécurité

– Rencontre avec des astrophysiciens

– Manipulation de véritables météorites

À partir de 22h, place au spectacle observation de la Lune, des planètes et des merveilles du ciel à travers plusieurs télescopes.

Rendez-vous à la halle du port du Teich.

Entrée libre et gratuite ! .

Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Spacebus fait escale au Teich !

L’événement Le Spacebus fait escale au Teich ! Le Teich a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Le Teich