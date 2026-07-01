Visite guidée de la Réserve ornithologique du Teich en anglais Le Teich
lundi 20 juillet 2026 · Le Teich
Informations pratiques
Le Teich
Visite guidée de la Réserve ornithologique du Teich en anglais
Rue du Port Le Teich Gironde
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-08-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-04 2026-08-17 2026-08-31 2026-09-14
Join a small group to discover the birds of the Teich Bird Reserve. A naturalist guide will introduce you to bird watching in Arcachon bay. Come discover the rich wildlife of Arcachon Bay, observe birds in their natural habitat, and learn about their fascinating behaviours!
These small-group tours last approximately 3 hours and cover around 4 km. Along the way, you’ll meet the seasonal bird species and discover the essential role the Reserve plays in protecting them and their habitats.
Binoculars are provided for every participant.
Your ticket is valid for the entire day, you are welcome to continue exploring the Reserve after the guided tour.
What to bring: comfortable walking shoes and water. .
Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33
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English : Visite guidée de la Réserve ornithologique du Teich en anglais
L’événement Visite guidée de la Réserve ornithologique du Teich en anglais Le Teich a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Le Teich
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