Le stage Équi’aquarelle | Saint-Victore Équi’lien Autrêches
Le stage Équi’aquarelle | Saint-Victore Équi’lien Autrêches lundi 27 juillet 2026.
Autrêches
Le stage Équi’aquarelle | Saint-Victore Équi’lien
Autrêches Oise
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Envie de vivre une expérience unique avec les chevaux et poneys ? Que vous soyez curieux de découvrir de nouvelles disciplines ou cavalier aguéri, ce stage est fait pour vous !
Durée et organisation
– Un stage adapté à tous les emplois du temps à la journée ou répartis sur cinq jours.
– Des demi-journées consacrées à approfondir la relation avec votre cheval découverte de la perspective du dessin en alliant douceur de l’aquarelle sur différents thèmes nature, cheveaux, oiseaux…
– Des demi-journées pleines de jeux et de rires avec les poneys parce qu’apprendre en s’amusant, c’est encore mieux !
De 8 à 15 ans.
Réservez votre place dès maintenant !
Envie de vivre une expérience unique avec les chevaux et poneys ? Que vous soyez curieux de découvrir de nouvelles disciplines ou cavalier aguéri, ce stage est fait pour vous !
Durée et organisation
– Un stage adapté à tous les emplois du temps à la journée ou répartis sur cinq jours.
– Des demi-journées consacrées à approfondir la relation avec votre cheval découverte de la perspective du dessin en alliant douceur de l’aquarelle sur différents thèmes nature, cheveaux, oiseaux…
– Des demi-journées pleines de jeux et de rires avec les poneys parce qu’apprendre en s’amusant, c’est encore mieux !
De 8 à 15 ans.
Réservez votre place dès maintenant ! .
Autrêches 60350 Oise Hauts-de-France +33 6 61 09 83 72 equilien60@gmail.com
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English :
Looking for a unique experience with horses and ponies? Whether you’re curious to discover new disciplines or a seasoned rider, this course is for you!
? Duration and organization
– A course to suit all schedules: by the day or spread over five days.
– Half-days devoted to deepening the relationship with your horse: discovery of the perspective of drawing, combining the gentleness of watercolor on different themes: nature, horses, birds…
– Half-days full of games and laughter with the ponies: because learning while having fun is even better!
Ages 8 to 15.
? Reserve your place now!
L’événement Le stage Équi’aquarelle | Saint-Victore Équi’lien Autrêches a été mis à jour le 2026-06-08 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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