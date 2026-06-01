Le stand tourisme & loisirs Coteaux Béarn Madiran s’invite ! Arzacq-Arraziguet samedi 20 juin 2026.

Arzacq-Arraziguet

Le stand tourisme & loisirs Coteaux Béarn Madiran s’invite !

Place Marcadieu Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 12:30:00

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de l’ouverture du parcours Tèrra Aventura, venez nous rencontrer sur notre stand tourisme accueil jus de fruits et pastis d’Amélie pour vous donner des forces pour découvrir le tout nouveau parcours ! .

Place Marcadieu Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 59 24 contact@bearnmadiran-tourisme.fr

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English : Le stand tourisme & loisirs Coteaux Béarn Madiran s’invite !

L’événement Le stand tourisme & loisirs Coteaux Béarn Madiran s’invite ! Arzacq-Arraziguet a été mis à jour le 2026-06-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran