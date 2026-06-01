Soirée jeux de société foyer rural Arzacq-Arraziguet
Soirée jeux de société foyer rural Arzacq-Arraziguet vendredi 19 juin 2026.
Arzacq-Arraziguet
Soirée jeux de société
foyer rural Rue Robert Larrieu Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Ouvert à tous ! Jeux de société sur place et à emprunter. Restauration et buvette sur place. .
foyer rural Rue Robert Larrieu Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 90 13 96 tapajoue@gmail.com
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English : Soirée jeux de société
L’événement Soirée jeux de société Arzacq-Arraziguet a été mis à jour le 2026-06-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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