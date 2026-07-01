Le stand « tourisme & loisirs » Coteaux Béarn Madiran s’invite au marché ! Arzacq-Arraziguet
samedi 18 juillet 2026 · Arzacq-Arraziguet
Informations pratiques
Arzacq-Arraziguet
Le stand « tourisme & loisirs » Coteaux Béarn Madiran s’invite au marché !
Place de la République Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18 12:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Au cœur de l’ambiance vivante et conviviale des étals, venez faire une pause découverte sur notre stand Tourisme et Loisirs Coteaux Béarn Madiran.
Entre deux emplettes, laissez-vous guider par nos idées de sorties, nos coups de cœur et nos bons plans pour explorer le territoire autrement. Que vous soyez curieux, habitant ou de passage, notre équipe vous accueille avec le sourire pour partager conseils, anecdotes et inspirations. Et si vous ne l’avez pas encore, notre guide « Saveurs & Déambulations 2026 ». Un moment simple et chaleureux pour (re)découvrir les richesses locales… au détour du marché !
En cas de pluie, nous ne pourrons être présente mais on vous donne rendez-vous au prochain rayon de soleil ou dans nos locaux ! Retrouvez toutes les dates de nos prochaines sorties sur des événements et marchés sur notre site web. .
Place de la République Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 59 24 contact@bearnmadiran-tourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le stand « tourisme & loisirs » Coteaux Béarn Madiran s’invite au marché !
L’événement Le stand « tourisme & loisirs » Coteaux Béarn Madiran s’invite au marché ! Arzacq-Arraziguet a été mis à jour le 2026-07-07 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Arzacq-Arraziguet (Pyrénées-Atlantiques)
- La grande exploration nature l’été des libellules Arzacq-Arraziguet 15 juillet 2026
- Piscines en fête, structure gonflable géante Stade nautique Alain Sangosse Serres-Castet 15 juillet 2026
- Piscines en fête, matinée Pitchouns Arzacq-Arraziguet 19 juillet 2026
- Apéro de bienvenue Tourisme & loisirs Coteaux Béarn Madiran Arzacq-Arraziguet 20 juillet 2026
- Piscines en fête, matinée Pitchouns Arzacq-Arraziguet 26 juillet 2026