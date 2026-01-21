Le Super Bowl à Paris 2026 : vivez la nuit NFL à O’Sullivans Bastille O’Sullivans Bastille Paris
Le Super Bowl à Paris, c’est à O’Sullivans Bastille que tout se joue cette année ! Le dimanche 8 février 2026, le célèbre pub irlandais organise une Super Bowl Watch Party exceptionnelle, en collaboration avec les Paris Musketeers, l’équipe professionnelle de football américain de la capitale.
Prépare-toi pour une nuit 100% NFL, mêlant sport, show et ambiance américaine, au cœur du quartier de Bastille.
Une Super Bowl Watch Party au cœur de Paris
Pour cette grande nuit du football américain, O’Sullivans Bastille se transforme en véritable temple de la NFL.
Grâce à ses écrans géants et vidéoprojecteurs haute définition, le Super Bowl 2026 sera diffusé en direct dans des conditions parfaites pour vibrer à chaque action.
Un show à l’américaine : match, halftime show et animations
En plus du match en direct, le public profitera du mythique Half Time Show avec Bad Bunny, pour une immersion totale dans la culture USA.
Et ce n’est pas tout : les pom-pom girls des Paris Musketeers mettront le feu à la salle, entre performances et danse.
Les joueurs des Paris Musketeers seront également présents tout au long de la soirée ! Au programme : speechs exclusifs, Q&A, quiz NFL, concours et cadeaux à gagner.
Une occasion rare de rencontrer une équipe de football américain à Paris dans une ambiance conviviale et festive.
Bar, cuisine américaine et ambiance toute la nuit
La cuisine américaine restera ouverte toute la nuit avec un menu spécial finger food US : chicken wings, tenders, snacks, et bien plus encore.
Au bar, place aux cocktails, bières pression, vins et softs pour accompagner la soirée jusqu’au dernier quart-temps.
Infos pratiques
- Date : Dimanche 8 février 2026
- Heure : Dès 22h30 – Coup d’envoi à 00h30
- Lieu : O’Sullivans Bastille, 6 place de la Bastille, 75012 Paris
- Tarif : 20 € avec 1 boisson incluse
Réserve vite ta place pour la Super Bowl Watch Party O’Sullivans Bastille et vis la plus grande nuit NFL de l’année à Paris.
Gratuit dans les autres O’Sullivans à Paris
Tu veux plutôt vivre le Super Bowl gratuitement ?
Pas de souci : la diffusion du match sera gratuite dans tous les autres O’Sullivans de Paris — à Grands Boulevards, Franklin D. Roosevelt, By the Mill, et Cergy.
Même ambiance, écrans géants, amis, bières et burgers… le combo parfait pour une nuit Super Bowl Parisienne réussie.
Le dimanche 08 février 2026
de 22h00 à 05h00
gratuit Public adultes.
O’Sullivans Bastille 6 Pl de la bastille 75012 Paris
https://shotgun.live/fr/venues/o-sullivans
