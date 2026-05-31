Le syndicat des marais et son histoire, Place de l’Église, Bouin, Bouin

Le syndicat des marais et son histoire 19 et 20 septembre Place de l’Église, Bouin Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Une exposition photographique en plein air prendra place autour de l’église de Bouin. Intitulée « Le syndicat des marais et son histoire », elle retrace l’évolution des marais et de la commune à travers des panneaux accessibles librement. Des contenus pédagogiques permettront également de mieux comprendre le fonctionnement et l’histoire des marais de Bouin. Le parcours sera enrichi par des photographies artistiques contemporaines réalisées par plusieurs artistes, mêlant patrimoine, culture et promenade.

Place de l’Église, Bouin Place de l’Église, Bouin Bouin 85230 Vendée Pays de la Loire

Une exposition photographique en plein air prendra place autour de l’église de Bouin. Intitulée « Le syndicat des marais et son histoire », elle retrace l’évolution des marais et de la commune à des…

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