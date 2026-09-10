Le temple de Lérab Ling : histoire d’un renouveau, Lérab Ling Temple Bouddhiste, Roqueredonde

Informations pratiques

Le temple de Lérab Ling : histoire d’un renouveau 19 et 20 septembre Lérab Ling Temple Bouddhiste Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le temple de Lérab Ling : histoire d’un renouveau. Venez découvrir le patrimoine culturel de la tradition bouddhiste tibétaine dans un environnement naturel exceptionnel. Le temple de Lérab Ling s’inspire dans tous ses aspects des meilleurs exemples d’architecture des monastères tibétains de l’Himalaya. Un programme varié vous attend : visites commentées du temple, conférences, sessions de méditation, visites ludiques pour les enfants afin de découvrir le site.

Participation : 6€ pour contribuer à la préservation et à l’entretien de ce lieu d’exception, uniquement financé par des dons privés. Gratuit pour les – 15 ans.

Réservation conseillée sur https://lerabling.org/event/journees-europeennes-du-patrimoine/

Lérab Ling Temple Bouddhiste L’Engayresque 34650 Roqueredonde Roqueredonde 34650 Hérault Occitanie 0467884600 https://lerabling.org/ https://www.instagram.com/lerabling/;https://www.facebook.com/lerabling;https://www.youtube.com/@LerabLing [{« type »: « link », « value »: « https://lerabling.org/event/journees-europeennes-du-patrimoine/ »}] [{« link »: « https://lerabling.org/event/journees-europeennes-du-patrimoine/ »}]

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