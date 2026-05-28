Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Ballet de l’Opéra Grand Avignon Direction Martin Harriague Prométhée Théâtre de la Gare du Midi Biarritz

Biarritz

Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Ballet de l’Opéra Grand Avignon Direction Martin Harriague Prométhée

Théâtre de la Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 21:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Martin Harriague, l’enfant du pays et futur directeur du Ballet Biarritz, poursuit son exploration des grandes figures de l’humanité et déploie en plongeant dans la mythologie, une fresque chorégraphique grandiose d’une rare intensité.

Avec le feu sacré qui le caractérise, le chorégraphe s’empare de la figure de Prométhée, celui qui osa voler le feu aux dieux pour l’offrir aux hommes, symbole éternel de transgression, de transmission et de connaissance. Au-delà du mythe antique, cette création interroge notre présent que signifie aujourd’hui “voler le feu”, dans un monde où l’humain détient le pouvoir de créer autant que de détruire ? Au cœur de cette œuvre, la musique grandiose des Créatures de Prométhée de Ludwig van Beethoven se trouve augmentée d’une composition sur mesure par Fabien Cali. .

Théâtre de la Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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L’événement Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Ballet de l’Opéra Grand Avignon Direction Martin Harriague Prométhée Biarritz a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Biarritz