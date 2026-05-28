Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Ballet de l’Opéra National de Bordeaux Joy Théâtre de la Gare du Midi Biarritz

Biarritz

Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Ballet de l’Opéra National de Bordeaux Joy

Théâtre de la Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 21:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

En clôture du festival, le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux célèbre le renouveau du Ballet avec des œuvres signées par des chorégraphes parmi les plus passionnants de la scène internationale. Une fin de festival sous le signe de la joie, où le Ballet se réinvente et s’affirme plus actuel que jamais.

Trois figures majeures de la scène chorégraphique contemporaine le duo basco-italien Iratxe Ansa et Igor Bacovich, l’allemand Marco Goecke et le britannique Christopher Wheeldon, trois chorégraphes passionnants, trois couleurs et trois ambitions pour l’avenir du Ballet. Les trois ouvrages explorent un registre qui lie intimement technique académique et abstraction. .

Théâtre de la Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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L’événement Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Ballet de l’Opéra National de Bordeaux Joy Biarritz a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Biarritz