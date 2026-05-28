Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Collectif Ibawa Gaua (Création) Théâtre du Casino Municipal Biarritz

Biarritz

Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Collectif Ibawa Gaua (Création)

Théâtre du Casino Municipal 1 Avenue Edouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 19:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Visage d’une jeunesse ancrée sur son territoire, le quatuor Ibawa, fait sensation sur la scène chorégraphique émergente du Pays Basque. Avec la fougue de leur jeunesse, il convoque la figure millénaire et tutélaire de la sorcière dans une danse puissante et engagée.

Lauréates du Tremplin Corps et Graphie lors de la dernière édition du Temps d’Aimer la Danse ainsi que du Grand Prix de la Chorégraphie Émergente au concours Dominique Bagouet, le collectif crée pour le festival, la version entière de Gaua pour la scène du Théâtre du Casino. En jupes traditionnelles, elles réincarnent la figure de la sorgin (la sorcière) pour donner voix aux corps des femmes et relier les récits aux enjeux toujours actuels.

Gaua qui signifie la nuit , se transforme alors avec le collectif Ibawa en promesse. .

Théâtre du Casino Municipal 1 Avenue Edouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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L’événement Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Collectif Ibawa Gaua (Création) Biarritz a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Biarritz