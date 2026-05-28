Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Compagnie Hervé Koubi Sol Invictus Théâtre de la Gare du Midi Biarritz

Biarritz

Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Compagnie Hervé Koubi Sol Invictus

Théâtre de la Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 21:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Hervé Koubi retrouve le festival et réunit dix-sept artistes hip hop venus du monde entier. Ensemble dans un élan collectif saisissant et généreux, ils nous offrent une véritable déclaration d’amour par la danse et la joie.

Pour Hervé Koubi, la danse est un acte de résistance, par-delà les frontières, les cultures, les esthétiques ou les genres. La scène est un melting-pot où se rejoue chaque soir un rite solaire, sublimé par une création musicale et les œuvres du répertoire de Steve Reich et Beethoven. Dix-sept artistes virtuoses aux personnalités marquantes envahissent l’espace, dansent, courent, sautent, tournoient, virevoltent, accomplissant des prouesses physiques époustouflantes dans une joie communicative. Véritable hymne à la vie et au vivre-ensemble, Sol Invictus met en évidence nos liens profonds et le pouvoir fédérateur de la danse. .

Théâtre de la Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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L’événement Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Compagnie Hervé Koubi Sol Invictus Biarritz a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Biarritz