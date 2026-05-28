Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Compagnie La Cavale TADAM ! Théâtre du Casino Municipal Biarritz
Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Compagnie La Cavale TADAM ! Théâtre du Casino Municipal Biarritz dimanche 20 septembre 2026.
Biarritz
Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Compagnie La Cavale TADAM !
Théâtre du Casino Municipal 1 Avenue Edouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 18:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Spectacle famille Dès 6 ans
Avec TADAM !, la compagnie La Cavale invite petits et grands à plonger dans l’univers des ouvertures d’opéra, ces instants intenses qui annoncent déjà toute une histoire. Les premières notes résonnent… L’attente grandit, l’excitation aussi !
Portés par des musiques emblématiques comme l’ouverture de Guillaume Tell de Rossini, trois danseurs donnent corps à ces élans symphoniques à travers une danse ludique et expressive. En solo, duo ou trio, ils font naître sous nos yeux des fragments d’histoires, ouvrant les portes de grands imaginaires. Un spectacle joyeux et accessible aux familles pour redécouvrir la musique symphonique autrement et partager le plaisir d’une aventure chevaleresque. .
Théâtre du Casino Municipal 1 Avenue Edouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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L’événement Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Compagnie La Cavale TADAM ! Biarritz a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Biarritz
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