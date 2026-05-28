Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Compagnie Myriam Naisy L’hélice Des bleuets dans les yeux Théâtre du Colisée Biarritz

Biarritz

Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Compagnie Myriam Naisy L’hélice Des bleuets dans les yeux

Théâtre du Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Compagne fidèle du festival, Myriam Naisy, nous invite une fois encore, dans son univers si personnel. Dans l’intimité du Colisée, un concert dansé, un duo entre musicienne et danseuse, où se tissent une poésie en mouvement et une émotion chantée en écho à la nature.

Sur scène, la chanteuse et musicienne Caroline Champy utilise sa voix comme un véritable instrument. Accompagnée d’un looper, elle explore une palette de souffles et de sons, mêlant textures électro et textes de poètes et poétesses, de Verlaine à des auteurs moins connus. En conversation avec elle, la danseuse Salima Nouidé déploie un mouvement inspiré de la nature, entre fluidité et tension. Ensemble, elles construisent une pièce sensible où la poésie se niche dans ce dialogue fécond. .

Théâtre du Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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L’événement Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Compagnie Myriam Naisy L’hélice Des bleuets dans les yeux Biarritz a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Biarritz