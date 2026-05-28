Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Compagnie SLB Ad Libitum Atabal Biarritz

Biarritz

Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Compagnie SLB Ad Libitum

Atabal 37 Allée du Moura Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 19:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Sur scène, un batteur et un danseur. Deux artistes magnétiques révélés sous les ors de l’Opéra national de Paris, qui choisissent ici de s’élancer ailleurs, dans une forme libre, brute, essentielle. Un dialogue sensible entre deux hommes portés par l’énergie du souffle et le battement de cœur.

Ad Libitum est une pièce sur le désir de créer, d’incarner, d’interpréter, de sortir de soi, de s’expandre. Dialogue incandescent entre la danse et la batterie live, la pièce est un souffle continu, une pulsation jamais rassasiée. Portée par les incroyables Simon Le Borgne et Ulysse Zangs, cette création est un jaillissement une urgence à se transformer et à changer de peau. Un duo magnétique, où le battement du cœur devient musique, et où chaque mouvement naît d’une nécessité brûlante. Un coup de cœur. .

Atabal 37 Allée du Moura Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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L’événement Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Compagnie SLB Ad Libitum Biarritz a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Biarritz