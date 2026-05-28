Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Entre bous i vaques Parmi les vaches La Côte Folle Plaza Berri Biarritz

Biarritz

Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Entre bous i vaques Parmi les vaches La Côte Folle

Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 18:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Le Plaza Berri devient une véritable place de cirque, où cinq acrobates-danseuses sur un échafaudage mobile et modulable, à la fois agrès, refuge et terrain de jeu, nous invitent à nous rassembler. À travers portés et élans collectifs, elles racontent le glissement du quotidien et la lente transformation des êtres avec émotion et espièglerie.

Parmi les vaches nous entraîne dans un voyage aussi tendre que décalé, au cœur d’une mémoire qui vacille. Inspirée d’un fait réel survenu en 2020 et nourrie de témoignages, cette création du collectif occitan La Côte Folle explore avec délicatesse et humour les méandres de l’oubli. Entre rires et émotions le spectacle questionne ce qu’il reste lorsque la mémoire s’efface, et célèbre la force du lien porter, soutenir, accompagner. Une proposition sensible et accessible à tous, où le corps devient langage pour dire l’indicible et rappeler qu’oublie .

Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English :

L’événement Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Entre bous i vaques Parmi les vaches La Côte Folle Biarritz a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Biarritz