Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Haatik Dantza & Jone San Martin OTS Théâtre du Casino Municipal Biarritz
Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Haatik Dantza & Jone San Martin OTS Théâtre du Casino Municipal Biarritz mardi 15 septembre 2026.
Biarritz
Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Haatik Dantza & Jone San Martin OTS
Théâtre du Casino Municipal 1 Avenue Edouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 19:00:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Interprète de William Forsythe et chorégraphe nourrie des danses traditionnelles, Jone San Martin revisite, avec le groupe Haatik, le patrimoine du label Herri Gogoa, premier label discographique du Pays Basque, né dans la clandestinité sous le franquisme. Un jukebox vivant, qui mêle musiques des années 70-80, danses traditionnelles et contemporaines pour une traversée euphorisante de ce patrimoine revivifié.
Malgré la censure franquiste, Herri Gogoa a su faire entendre une voix libre, publiant plus de deux cents disques de tous styles pour revitaliser une culture basque en résistance. Véritable icône de la musique basque, ce mouvement avant-gardiste irrigue aujourd’hui OTS qui devient un espace de résonance entre passé et présent.
Une nécessité de transmettre, encore et encore, ce qui relie, ce qui résiste, ce qui demeure. .
Théâtre du Casino Municipal 1 Avenue Edouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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L’événement Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Haatik Dantza & Jone San Martin OTS Biarritz a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Biarritz
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