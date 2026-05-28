Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Led Silhouette Halley Théâtre du Casino Municipal Biarritz

Biarritz

Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Led Silhouette Halley

Théâtre du Casino Municipal 1 Avenue Edouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Avec leur univers esthétique saisissant et leur puissance visuelle, le duo de chorégraphes navarrais de Led Silhouette électrise la scène actuelle. Avec Halley, il s’impose comme l’une des figures de proue de cette nouvelle vague passionnante de compagnies basques que le festival et le CCN Malandain Ballet Biarritz accompagnent avec attachement.

Inspiré par l’image incandescente de la comète, Halley évoque un monde en pleine accélération. Sur scène, dans une explosion de corps et de lumière, les danseurs, animés d’un mouvement urbain et précis, incarnent un collectif confronté à des défis et une urgence commune. La quête, la persévérance et l’espoir fabriquent un collectif au sein duquel émergent des personnalités fortes et lumineuses. Une danse engagée, puissante et ardente. .

Théâtre du Casino Municipal 1 Avenue Edouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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L’événement Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Led Silhouette Halley Biarritz a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Biarritz