Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Lucia Lacarra Ballet Lost Letters Théâtre du Casino Municipal Biarritz

Biarritz

Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Lucia Lacarra Ballet Lost Letters

Théâtre du Casino Municipal 1 Avenue Edouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 21:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

L’Icône basque de la danse, Lucia Lacarra et son partenaire Matthew Goldwin, tous deux Étoiles internationales saluées sur les plus grandes scènes, réunissent leur ballet pour nous narrer une grande épopée amoureuse. L’incarnation d’une idée de la grâce et de la beauté à l’image de ce couple légendaire.

Inspiré d’une correspondance réelle, entre Frank Bracey et son épouse Win, lors de la Première Guerre Mondiale, Lost Letters imagine le destin bouleversé d’une femme privée des mots de l’être aimé. Sur la musique hypnotique de Max Richter et de Serguei Rachmaninov, les deux artistes entourés de leurs danseurs livrent une performance narrative d’une grande émotion. À la vie comme à la scène, ces deux danseurs de légende incarnent avec lyrisme une alchimie unique, aérienne et tellurique. .

Théâtre du Casino Municipal 1 Avenue Edouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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L’événement Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Lucia Lacarra Ballet Lost Letters Biarritz a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Biarritz