Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Malandain Ballet Biarritz L’Oiseau de feu Boléro Minuit et demi, ou le Cœur mystérieux Théâtre de la Gare du Midi Biarritz

Biarritz

Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Malandain Ballet Biarritz L’Oiseau de feu Boléro Minuit et demi, ou le Cœur mystérieux

Théâtre de la Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 21:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Thierry Malandain fête au Temps d’Aimer vingt-sept ans passés à Biarritz, avec ce programme. Pour cette soirée, il invite trois compagnons de route , trois éminentes figures de la musique, autant de liens intimes et d’inspirations allant des Ballets russes au Pays Basque. Pour savourer jusqu’au bout cette danse qui nous accompagne.

Cette dernière représentation du Malandain Ballet au festival, se déploie comme une traversée artistique et musicale, où chaque œuvre révèle une facette de l’écriture de Thierry Malandain. D’Igor Stravinski à Camille Saint-Saëns, jusqu’à Maurice Ravel, ce voyage met en résonance ses trois grandes sources d’inspiration l’héritage des Ballets russes, l’élégance de la danse française et l’ancrage profond au Pays Basque.

Une fête chorégraphique pour honorer l’écriture foisonnante et inspirée de Thierry Malandain. .

Théâtre de la Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English :

L’événement Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Malandain Ballet Biarritz L’Oiseau de feu Boléro Minuit et demi, ou le Cœur mystérieux Biarritz a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Biarritz