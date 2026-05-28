Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Mizel Théret Hegoak (Création) Théâtre du Colisée Biarritz

Biarritz

Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Mizel Théret Hegoak (Création)

Théâtre du Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Mizel Théret, pour qui chaque geste chante un paysage, trace une route singulière et précieuse au sein de la danse basque. Dans ce dernier opus, danse et musique dialoguent entre racines et compositions personnelles.

Inspiré par l’album Mellodi de la pianiste Elodie Baffalio, Hegoak explore la relation entre lenteur et vitesse, amplitude et retenue. Chaque mouvement investit le ciel, la terre et l’apesanteur. La figure de l’oiseau, et l’impossibilité parfois de prendre son envol, façonnent le corps du chorégraphe-interprète dans ce solo. Les bras déchirent ou caressent l’air, dans une gestuelle épurée qui cherche l’essentiel. Hegoak est une métaphore de l’humain fragile et fort à la fois, en équilibre dans un doux tiraillement poétique. .

Théâtre du Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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L’événement Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Mizel Théret Hegoak (Création) Biarritz a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Biarritz