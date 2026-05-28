Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Oihan Indart Martzelina Théâtre du Colisée Biarritz

Biarritz

Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Oihan Indart Martzelina

Théâtre du Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 19:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Divine Martzelina ! Découverte au sein du cabaret queer Altxalili, ce personnage est né des figures de femmes qui ont nourri l’enfance et l’imaginaire d’Oihan Indart, artiste génial et inclassable de la scène basque.

Entre mutxiko, chant, musique et imaginaires joyeux, Martzelina honore la femme de la danse basque. En revêtant son costume traditionnel, Oihan Indart nous plonge dans la tradition qu’il revisite d’un esprit cabaret fait d’espièglerie et d’audace.

Sous son talent se colore tout un monde, celui de son pays et des femmes qui le dansent depuis toujours. Dans ce seul en scène, à la rencontre du rire et de l’émotion, se rejoue aussi la filiation, les assignations, les attentes et l’héritage. Un réjouissant spectacle pour se parler de nos traditions, de ce qu’on en fait, de ce qu’on honore et de liberté. .

Théâtre du Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English :

L’événement Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Oihan Indart Martzelina Biarritz a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Biarritz