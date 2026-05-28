Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Rendez-Vous dance Mathieu Geffré What songs may do Théâtre du Colisée Biarritz

Biarritz

Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Rendez-Vous dance Mathieu Geffré What songs may do

Théâtre du Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Porté par la voix écorchée, profonde et vibrante de Nina Simone, Mathieu Geffré, chorégraphe français installé au Royaume-Uni, offre un duo bouleversant et intense et revisite la forme traditionnelle du duo amoureux.

À travers les chansons de Nina Simone, le chorégraphe Mathieu Geffré fait surgir les remous de l’amour ses élans, ses fractures, ses retours imprévisibles. Sur scène, deux corps se cherchent, se heurtent et se retrouvent, traversant les tréfonds du cœur, ses aspérités et son intensité. Ce duo amoureux explore les sacs et ressacs du souvenir, d’un passé encore brûlant à un amour peut-être retrouvé, et nous envoûte avec le fameux tube I Put a Spell on You . L’écriture inventive et engagée de Mathieu Geffré est l’une des belles découvertes de cette édition du festival. .

Théâtre du Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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L’événement Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Rendez-Vous dance Mathieu Geffré What songs may do Biarritz a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Biarritz