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Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Tremplin Corps & Graphique Plaza Berri Biarritz

Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Tremplin Corps & Graphique Plaza Berri Biarritz

Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Tremplin Corps & Graphique Plaza Berri Biarritz mardi 15 septembre 2026.

Lieu : Plaza Berri

Adresse : 42 Avenue du Maréchal Foch

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 15 septembre 2026

Fin : mardi 15 septembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Biarritz

Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Tremplin Corps & Graphique

Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:00:00
fin : 2026-09-15

Date(s) :
2026-09-15

C’est devenu un rendez-vous incontournable du festival ! Aux côtés du jury professionnel, un public électrisé vote pour son chorégraphe préféré. Véritable tremplin pour faire vibrer ses désirs créatifs, quel que soit son style de danse, la soirée sera partagée avec les lauréats des éditions précédentes.   .

Plaza Berri 42 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66 

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English :

L’événement Le Temps d’Aimer la Danse 2026 Tremplin Corps & Graphique Biarritz a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Biarritz

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