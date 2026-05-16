Le Temps d’Aimer la Danse Ballet de l’Opéra Grand Avignon Direction Martin Harriague Awen The Sacred Veil SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE Théâtre du Casino Municipal Biarritz samedi 19 septembre 2026.

Biarritz

Le Temps d’Aimer la Danse Ballet de l’Opéra Grand Avignon Direction Martin Harriague Awen The Sacred Veil SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE

Théâtre du Casino Municipal 1 Avenue Edouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans ce deuxième programme, Martin Harriague nous invite à une cérémonie intime et sacrée, une œuvre chorale servie par les 14 danseurs du Ballet de l’Opéra Grand Avignon. Awen est une offrande lumineuse qui nous plonge au plus près de son écriture sensible et ciselée où la danse se ressent autant qu’elle se regarde.

Créée pour la chapelle du Palais des Papes, Awen convoque ce qui nous façonne, de l’immense au plus personnel. La musique The Sacred Veil du compositeur américain Eric Whitacre, rayonne dans cette œuvre en douze mouvements qui explore l’amour, la perte et l’entêtement du lien au-delà de l’absence. D’une intensité rare et lumineuse souffle et geste trouvent ici un terrain d’incarnation profond où la chair des voix rejoint celle des corps. .

Théâtre du Casino Municipal 1 Avenue Edouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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L’événement Le Temps d’Aimer la Danse Ballet de l’Opéra Grand Avignon Direction Martin Harriague Awen The Sacred Veil SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE Biarritz a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Biarritz