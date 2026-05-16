Le Temps d’Aimer la Danse Oihan Indart Martzelina SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE Théâtre du Colisée Biarritz
Le Temps d’Aimer la Danse Oihan Indart Martzelina SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE Théâtre du Colisée Biarritz mercredi 16 septembre 2026.
Biarritz
Le Temps d’Aimer la Danse Oihan Indart Martzelina SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE
Théâtre du Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 21:00:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Divine Martzelina ! Découverte au sein du cabaret queer Altxalili, ce personnage est né des figures de femmes qui ont nourri l’enfance et l’imaginaire d’Oihan Indart, artiste génial et inclassable de la scène basque.
Entre mutxiko, chant, musique et imaginaires joyeux, Martzelina honore la femme de la danse basque. En revêtant son costume traditionnel, Oihan Indart nous plonge dans la tradition qu’il revisite d’un esprit cabaret fait d’espièglerie et d’audace.
Sous son talent se colore tout un monde, celui de son pays et des femmes qui le dansent depuis toujours. Dans ce seul en scène, à la rencontre du rire et de l’émotion, se rejoue aussi la filiation, les assignations, les attentes et l’héritage. Un réjouissant spectacle pour se parler de nos traditions, de ce qu’on en fait, de ce qu’on honore et de liberté. .
Théâtre du Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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English : Le Temps d’Aimer la Danse Oihan Indart Martzelina SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE
L’événement Le Temps d’Aimer la Danse Oihan Indart Martzelina SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE Biarritz a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Biarritz
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