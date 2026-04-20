Le Temps des Histoires estival Rue Foch Erquy
Le Temps des Histoires estival Rue Foch Erquy vendredi 31 juillet 2026.
Erquy
Le Temps des Histoires estival
Rue Foch Jardin public Stella Maris Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 11:15:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Les bénévoles de Lire et Faire Lire lisent des histoires aux enfants pour partager le plaisir de lire, de rêver, d’imaginer…
Ce temps d’animation pour les enfants (de 4 à 7 ans) prend des chemins buissonniers tous les étés puisque les rencontres auront lieu dans le jardin public d’Erquy (avec un repli à la bibliothèque en cas de mauvais temps).
Merci de bien vouloir vous présenter 5 minutes avant le début de la séance pour le confort de tous et pour ne pas interrompre des histoires en cours ! .
Rue Foch Jardin public Stella Maris Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24
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English :
L’événement Le Temps des Histoires estival Erquy a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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