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Le Temps des Histoires estival Rue Foch Erquy

Le Temps des Histoires estival Rue Foch Erquy vendredi 21 août 2026.

Lieu : Rue Foch

Adresse : Jardin public Stella Maris

Ville : 22430 Erquy

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 11:15:00

Tarif :

Erquy

Le Temps des Histoires estival

Rue Foch Jardin public Stella Maris Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 11:15:00
fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Les bénévoles de Lire et Faire Lire lisent des histoires aux enfants pour partager le plaisir de lire, de rêver, d’imaginer…

Ce temps d’animation pour les enfants (de 4 à 7 ans) prend des chemins buissonniers tous les étés puisque les rencontres auront lieu dans le jardin public d’Erquy (avec un repli à la bibliothèque en cas de mauvais temps).

Merci de bien vouloir vous présenter 5 minutes avant le début de la séance pour le confort de tous et pour ne pas interrompre des histoires en cours !   .

Rue Foch Jardin public Stella Maris Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24 

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English :

L’événement Le Temps des Histoires estival Erquy a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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