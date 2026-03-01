« Le temps des rapports de force » – 14e édition du Printemps de l’économie Conseil économique, social et environnemental – Palais d’Iéna Paris

Du 17 au 20 mars 2026 dans l’hémicycle du Conseil économique, social et environnemental (Palais d’Iéna), 30 conférences-débats sur la violence des rapports de force : du social à la géopolitique. Quelle(s) souveraineté(s) face aux retour des empires ? Sous le Haut-patronage du Thierry Beaudet, Président du CESE, le Printemps de l’économie accueille 20000 auditeurs en présentiel et en livestream, retransmis en direct du CESE. Un Magazine réunissant de grandes signatures est offert au public. Les billets sont gratuits.

#1 Retour de la violence : la fin d’une parenthèse enchantée ?

#2 Vers quel monde nous conduit Trump ?

#3 Quel avenir pour l’Europe dans un monde de rapports de force ?

#4 Quel avenir pour une ambition de développement durable dans un monde affecté par les rapports de force ?

#5 Réindustrialisation : le double défi de la souveraineté et de la transition écologique

#6 Intelligence Artificielle, concurrence, productivité et emploi

#7 Voitures électriques : l’Europe peut-elle faire sans la Chine ?

#8 Que reste-t-il des rapports de force au travail ?

#9 Les riches ont-ils gagné la bataille sociale ?

#10 Terres rares et métaux critiques : l’Europe peut-elle s’affranchir des nouvelles dépendances ?

#11 Made in France : la France peut-elle gagner la guerre éco ?

#12 Comment l’Inde, géant démographique et géopolitique, navigue-t-elle dans un monde de tensions commerciales ?

#13 Rapports de force technologiques, avec Philippe Aghion, Prix Nobel d’économie

#14 Doux commerce, commerce impérial et mercantilisme : l’échange commercial n’est-il qu’un rapport de forces ? Une approche historique

#15 Environnement : l’étonnante actualité du livre fondateur « L’Economique et le vivant » – Un hommage à René Passet

#16 BUTTERFLY WARS

Vos décisions. Leurs externalités. Un battement d’aile et l’économie peut tomber dans le chaos.

Jeu de simulation stratégique

#17 Le procès de l’IA : vers un monde sans professeurs ni étudiants ?

#18 Les guerres de la tech

#19 Comment résister à la vague de déréglementation bancaire qui s’amorce ?

#20 Ce que le numérique fait à la finance : monnaie, marchés, actifs financiers

#21 Reconfigurations de la fabrique de l’opinion à l’ère du numérique

#22 Les pays du Sud, nouveaux acteurs stratégiques pour l’Europe dans un monde de compétitions ?

#23 Produire en France, en fait ça rapporte !

#24 L’IA va-t-elle bouleverser la finance ?

#25 L’effort de défense, un poids ou une chance pour l’économie européenne ?

#26 La statistique publique : un bien commun essentiel du débat démocratique ?

#27 Face aux nouveaux rapports de force économiques au niveau mondial, quel avenir pour l’Europe et pour la France ?

#28 L’écologie : atout ou faiblesse pour l’UE dans les rapports de force ?

#29 Nouvelle mondialisation, nouveau bloc social dominant ?

Programme détaillé et inscriptions : https://www.printempsdeleco.fr/14e-edition-2026

Du mardi 17 mars 2026 au vendredi 20 mars 2026 :

vendredi

de 08h30 à 16h30

mardi, mercredi, jeudi

de 08h30 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Conseil économique, social et environnemental – Palais d’Iéna 9 Place d’Iéna 75016 Paris

