Le temps d’une histoire

Médiathèque de Brec’h 2 Rue Park Ar Fetan Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 10:30:00

fin : 2026-04-29 12:00:00

Date(s) :

2026-04-29 2026-05-27

Lecture et arts plastiques, dès 4 ans.

Animation ouverte à tous (abonnés et non abonnés au réseau des médiathèques Terre Atlantique).

Nombre de places limité Inscription auprès de la médiathèque.

Animation proposée et organisée par la médiathèque de Brec’h.

Animation gratuite.

Sur inscription, par téléphone ou mail. .

Médiathèque de Brec’h 2 Rue Park Ar Fetan Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 79 50

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English : Le temps d’une histoire

L’événement Le temps d’une histoire Brech a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon