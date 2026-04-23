Le Temps FORT Fouras
Le Temps FORT Fouras samedi 9 mai 2026.
Fouras
Le Temps FORT
esplanade du fort Vauban Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Le Temps Fort vous propose une journée spéciale pour célébrer le mythique Fort Boyard tout en participant à sa sauvegarde.
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esplanade du fort Vauban Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine communication@fouras-les-bains.fr
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English : Le Temps FORT
‘Le Temps Fort’ invites you to a special day to celebrate the legendary Fort Boyard whilst helping to preserve it.
L’événement Le Temps FORT Fouras a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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