Fouras

Le Temps FORT

esplanade du fort Vauban Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Le Temps Fort vous propose une journée spéciale pour célébrer le mythique Fort Boyard tout en participant à sa sauvegarde.

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esplanade du fort Vauban Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine communication@fouras-les-bains.fr

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English : Le Temps FORT

‘Le Temps Fort’ invites you to a special day to celebrate the legendary Fort Boyard whilst helping to preserve it.

L’événement Le Temps FORT Fouras a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan