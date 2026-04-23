Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Temps FORT Fouras

Le Temps FORT Fouras samedi 9 mai 2026.

Adresse : esplanade du fort Vauban

Ville : 17450 Fouras

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Fouras

Le Temps FORT

esplanade du fort Vauban Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Le Temps Fort vous propose une journée spéciale pour célébrer le mythique Fort Boyard tout en participant à sa sauvegarde.
  .

esplanade du fort Vauban Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   communication@fouras-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Temps FORT

‘Le Temps Fort’ invites you to a special day to celebrate the legendary Fort Boyard whilst helping to preserve it.

L’événement Le Temps FORT Fouras a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan

À voir aussi à Fouras (Charente-Maritime)