Le théâtre ambulant – Lehz arts faunik Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS jeudi 15 janvier 2026.

En France dans un futur proche, en guerre, une troupe de théâtre itinérante continue de jouer malgré la peur. Leur art devient provocation, leur scène : un lieu de résistance.C’est un hommage à celles et ceux qui jouent encore. Un cri d’amour pour un théâtre vivant, populaire, indocile. Un théâtre qui touche. Qui rassemble. Qui résiste encore.

Réservation auprès de l’accueil (01 40 28 18 48 – caleshalles@actisce.org)

Venez découvrir ce spectacle au centre Ruth Bader Ginsburg !

Du jeudi 15 janvier 2026 au vendredi 16 janvier 2026 :

vendredi

de 20h00 à 21h00

jeudi

de 20h00 à 21h00

payant

Tarif plein : 13 €

Tarif réduit : 11 €

Paiement sur place en espèces ou par chèque.

Tout public.

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

+33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/