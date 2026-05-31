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Le théâtre d’ombres, Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô

Le théâtre d’ombres, Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô

Le théâtre d’ombres, Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Musée d'art et d'histoire - La Source

Adresse : 50000 Saint-Lô Place du Champs de Mars

Ville : 50000 Saint-Lô

Département : Manche

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Tarif : Sur réservation; 2€ par enfant

Le théâtre d’ombres 16 juillet et 13 août Musée d’art et d’histoire – La Source Manche

Sur réservation; 2€ par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T15:00:00+02:00 – 2026-07-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-13T15:00:00+02:00 – 2026-08-13T16:30:00+02:00

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