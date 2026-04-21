Le Ti Bal Trad d’André Minvielle SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Saint-Sever-de-Rustan

Saint-Sever-de-Rustan

Le Ti Bal Trad d’André Minvielle

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Abbaye Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Dans le cadre des Escales de Printemps proposées par le Département des Hautes-Pyrénées, le Pôle Culture Adour-Madiran vous invite à une soirée festive et musicale haute en couleurs !

Le Tibal Tribal, c’est quoi ?

Porté par André Minvielle, ce spectacle est une véritable parade musicale mêlant scat, blues, rap, jazz et traditions. Entre français et occitan, l’artiste nous entraîne dans un univers rythmé et joyeux, inspiré autant par les polyphonies béarnaises que par les musiques du monde.

Au programme valse, cumbia, cha-cha-cha et musiques populaires, avec des clins d’œil à Caetano Veloso, Django Reinhardt ou encore Marc Perrone. Une invitation à voyager entre les styles et les cultures dans une ambiance festive et conviviale.

Première partie Adi’JazzTrad

Le groupe Adi’JazzTrad ouvrira la soirée avec un répertoire de danses traditionnelles revisitées façon swing, porté par des sonorités cuivrées et chanté en gascon.

Contrebasse, guitare, saxophone, trombone et chant vous feront vibrer au rythme des rondeaux, mazurkas, valses, scottishs et autres danses traditionnelles.

Une soirée placée sous le signe du partage, de la danse et de la bonne humeur !

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SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Abbaye Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 74 00 culture@adour-madiran.fr

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English :

As part of the Escales de Printemps program organized by the Hautes-Pyrénées department, the Pôle Culture Adour-Madiran invites you to a festive, musical and colorful evening!

? What is Tibal Tribal?

Led by André Minvielle, this show is a musical parade of scat, blues, rap, jazz and tradition. Moving between French and Occitan, the artist takes us into a rhythmic and joyful universe, inspired as much by Béarn polyphonies as by world music.

On the program: waltz, cumbia, cha-cha-cha and popular music, with nods to Caetano Veloso, Django Reinhardt and Marc Perrone. An invitation to travel between styles and cultures in a festive, convivial atmosphere.

? Opening act: Adi’JazzTrad

The group Adi’JazzTrad will open the evening with a repertoire of traditional dances revisited in a swing style, carried by brassy sounds and sung in Gascon.

Double bass, guitar, saxophone, trombone and vocals will get you moving to the rhythm of rondeaux, mazurkas, waltzes, scottishs and other traditional dances.

? An evening of sharing, dancing and good humor!

L’événement Le Ti Bal Trad d’André Minvielle Saint-Sever-de-Rustan a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65