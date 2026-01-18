Le Toboggan Creusois VTT et Randonnée pédestre

Salle polyvalente Saint-Léger-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Randonnées VTT/VAE de 25 km et 40 km départ à 8h45

Randonnées VTT famille accompagnée de 16km- départ à 9h15.

Randonnées pédestres 10 km et 15 km départ à 8h50

Pot de convivialité au départ et à l’arrivée. .

Salle polyvalente Saint-Léger-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 99 27 42 jean-lucdumignard@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Toboggan Creusois VTT et Randonnée pédestre

L’événement Le Toboggan Creusois VTT et Randonnée pédestre Saint-Léger-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-01-20 par Creuse Tourisme