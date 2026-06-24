Le Tour de France traverse les Echelles ! Les Échelles
mercredi 22 juillet 2026 · Les Échelles
Informations pratiques
Les Échelles
Le Tour de France traverse les Echelles !
Place Francisque Viard et place Jean Moulin Les Échelles Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Venez nombreux encourager les coureurs. A partir de 11h animations, à 13h45 passage de la caravane à 13h45 et des coureurs à 15h20.
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Place Francisque Viard et place Jean Moulin Les Échelles 73360 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 36 56 24
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English :
Come out in large numbers to cheer on the riders. Starting at 11 a.m.: activities; 1:45 p.m.: the parade of cars passes by; 1:45 p.m. and the riders pass by at 3:20 p.m.
L’événement Le Tour de France traverse les Echelles ! Les Échelles a été mis à jour le 2026-06-24 par Chartreuse Tourisme