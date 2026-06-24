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AGENDA · Les Échelles

Le Tour de France traverse les Echelles ! Les Échelles

mercredi 22 juillet 2026 · Les Échelles

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Adresse
Place Francisque Viard et place Jean Moulin
Ville
73360 Les Échelles
Département
Savoie
Tarif

Les Échelles

Le Tour de France traverse les Echelles !

Place Francisque Viard et place Jean Moulin Les Échelles Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Venez nombreux encourager les coureurs. A partir de 11h animations, à 13h45 passage de la caravane à 13h45 et des coureurs à 15h20.
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Place Francisque Viard et place Jean Moulin Les Échelles 73360 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 36 56 24 

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English :

Come out in large numbers to cheer on the riders. Starting at 11 a.m.: activities; 1:45 p.m.: the parade of cars passes by; 1:45 p.m. and the riders pass by at 3:20 p.m.

L’événement Le Tour de France traverse les Echelles ! Les Échelles a été mis à jour le 2026-06-24 par Chartreuse Tourisme

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