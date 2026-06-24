Informations pratiques

Les Échelles

Le Tour de France traverse les Echelles !

Place Francisque Viard et place Jean Moulin Les Échelles Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Venez nombreux encourager les coureurs. A partir de 11h animations, à 13h45 passage de la caravane à 13h45 et des coureurs à 15h20.

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Place Francisque Viard et place Jean Moulin Les Échelles 73360 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 36 56 24

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English :

Come out in large numbers to cheer on the riders. Starting at 11 a.m.: activities; 1:45 p.m.: the parade of cars passes by; 1:45 p.m. and the riders pass by at 3:20 p.m.

L’événement Le Tour de France traverse les Echelles ! Les Échelles a été mis à jour le 2026-06-24 par Chartreuse Tourisme