Le tour des douves du Château de Lantilly, Château de Lantilly, Cervon
Le tour des douves du Château de Lantilly, Château de Lantilly, Cervon dimanche 28 juin 2026.
Le tour des douves du Château de Lantilly Dimanche 28 juin, 10h00 Château de Lantilly Nièvre
Entrée libre, participation facultative au chapeau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00
LE TOUR DES DOUVES DU CHÂTEAU DE LANTILLY DANS LA NIEVRE
Construit sur les fondations d’une villa gallo-romaine, remanié aux 13ème et 17ème siècles, le château de Lantilly (58) fut érigé dans la plaine de la rivière de l’Anguison afin de défendre le passage entre Nevers et Château-Chinon.
De ses forteresses, subsistent les douves et leur déversoir, le bief, empreinte de la double douve, la turbine, construite sur l’ancien moulin et la fontaine Sainte-Agathe, protectrice de la source.
A l’occasion du parcours du Tour des Douves du Château de Lantilly présenté par des panneaux pédagogiques, une aire de pique-nique invite à la détente et au conte de la légende de Dame Pernelle relatée dans un cahier de coloriage intitulé « Trouble au Château de Lantilly » offert aux enfants.
Cette journé sera animée par le groupe « Les 3 Oeufs du Serpent », doté d’un répertoire de musique celtique et médiévale aux connotations druidiques, participation au chapeau !
En résumé, notre programme :
- Ouverture de 10.00 à 19.00 avec un accueil dans la cour d’honneur du château pour débuter le circuit du tour des douves ;
- Animation musicale celtique et médiévale ;
- Légende contée de Dame Pernelle ;
- Cahier de coloriages pour les enfants « Trouble à Lantilly » ;
- -Pique-nique tiré du sac pour ceux qui le souhaitent ;
- Buvette, snacking sur place.
Château de Lantilly 58800 Cervon 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-lantilly.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 72 20 01 34 »}, {« type »: « email », « value »: « mcducrot71@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://facebook.com/lantilly/ »}]
Architecture et nature, un patrimoine où se réunissent l’eau, l’histoire, la biodiversité, la technologie, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à la révolution industrielle. château douves
ANNAIK MCD LANTILLY 2026