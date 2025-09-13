Le tour du monde en 40 jours – Compagnie La Dernière Chance Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

Le tour du monde en 40 jours – Compagnie La Dernière Chance Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS jeudi 23 avril 2026.

Au retour du “Tour du Monde en 80 jours”, Phileas Fogg et Passepartout, victorieux, font face au nouveau défi proposé par le fourbe Lord Stuart : “Un tour du monde en 40 jours.” À la surprise générale, Phileas Fogg accepte. Suite librement adaptée du roman de Jules Verne, nos deux héros Londoniens vous embarquent dans un nouveau périple musical et acrobatique.

Réservation auprès de l’accueil (01 40 28 18 48 – caleshalles@actisce.org)



Venez découvrir ce spectacle au centre Ruth Bader Ginsburg !

Du jeudi 23 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

vendredi

de 10h30 à 11h30

jeudi

de 14h30 à 15h30

payant

Tarif plein : 12 €

Tarif réduit : 9 €

Paiement sur place en espèces ou par chèque.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

+33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/