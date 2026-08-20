Le Tour du monde en 80 jours en musique Espace Joséphine Baker Étupes

Informations pratiques

Étupes

Le Tour du monde en 80 jours en musique

Espace Joséphine Baker Allée du 19 Mars 1962 Étupes Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-17

fin : 2027-01-17

Date(s) :

2027-01-17

Dès 6 ans, embarquez pour un voyage sonore et visuel autour du célèbre roman de Jules Verne ! Marc-Olivier Dupin réinvente Le Tour du monde en 80 jours dans une fresque musicale de 50 minutes, portée par l’Orchestre Victor Hugo, la direction du compositeur et les illustrations de Joann Sfar.

De Londres aux quatre coins du monde, la musique accompagne la folle course de Phileas Fogg dans un spectacle rythmé, coloré et plein d’aventures, où les images dialoguent avec les sons.

Une création immersive qui ravira petits et grands, entre récit, musique et imagination. .

Espace Joséphine Baker Allée du 19 Mars 1962 Étupes 25460 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu

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English : Le Tour du monde en 80 jours en musique

L’événement Le Tour du monde en 80 jours en musique Étupes a été mis à jour le 2026-08-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD