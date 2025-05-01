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Le Tour du monde en 80 jours par la Compagnie Moonshine

mercredi 16 septembre 2026

Le Tour du monde en 80 jours par la Compagnie Moonshine

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mardi 8 décembre 2026
Département
Paris

PRÊTS POUR LE DÉPART ?

Nous sommes heureux de vous dévoiler notre nouveau spectacle : Le Tour du monde en 80 jours !

Londres, 1872. Phileas Fogg fait un pari aussi fou qu’improbable : réaliser le tour du monde en seulement 80 jours.

Entre trains lancés a toute vitesse, paquebots capricieux, rencontres inattendues et poursuites rocambolesques, embarquez avec nous pour une aventure aussi épique que délirante !

Adaptée du célèbre roman de Jules Verne, cette version complètement déjantée signée Sébastien Azzopardi et Sacha Danino vous promet un voyage à cent à l’heure, porté par une galerie de personnages hauts en couleur et un humour irrésistible.

Venez nous voir au théâtre Montmartre Galabru, les 18 et 19 septembre à 21h30, ou à la Scène Parisienne, un mardi sur deux du 15 septembre au 8 décembre à 21h15.

Alors, relèverez-vous le pari avec nous ?

Venez redécouvrir Jules Verne dans cette version déjantée du Tour du Monde en 80 jours !
Du mardi 15 septembre 2026 au mardi 08 décembre 2026 :
mardi
de 21h15 à 22h45
payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T00:15:00+02:00
fin : 2026-12-08T23:45:00+01:00
Date(s) : 2026-09-15T21:15:00+02:00_2026-09-15T22:45:00+02:00;2026-09-22T21:15:00+02:00_2026-09-22T22:45:00+02:00;2026-09-29T21:15:00+02:00_2026-09-29T22:45:00+02:00;2026-10-06T21:15:00+02:00_2026-10-06T22:45:00+02:00;2026-10-13T21:15:00+02:00_2026-10-13T22:45:00+02:00;2026-10-20T21:15:00+02:00_2026-10-20T22:45:00+02:00;2026-10-27T21:15:00+02:00_2026-10-27T22:45:00+02:00;2026-11-03T21:15:00+02:00_2026-11-03T22:45:00+02:00;2026-11-10T21:15:00+02:00_2026-11-10T22:45:00+02:00;2026-11-17T21:15:00+02:00_2026-11-17T22:45:00+02:00;2026-11-24T21:15:00+02:00_2026-11-24T22:45:00+02:00;2026-12-01T21:15:00+02:00_2026-12-01T22:45:00+02:00;2026-12-08T21:15:00+02:00_2026-12-08T22:45:00+02:00

 
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