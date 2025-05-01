Le Tour du monde en 80 jours par la Compagnie Moonshine

Informations pratiques

PRÊTS POUR LE DÉPART ?

Nous sommes heureux de vous dévoiler notre nouveau spectacle : Le Tour du monde en 80 jours !

Londres, 1872. Phileas Fogg fait un pari aussi fou qu’improbable : réaliser le tour du monde en seulement 80 jours.

Entre trains lancés a toute vitesse, paquebots capricieux, rencontres inattendues et poursuites rocambolesques, embarquez avec nous pour une aventure aussi épique que délirante !

Adaptée du célèbre roman de Jules Verne, cette version complètement déjantée signée Sébastien Azzopardi et Sacha Danino vous promet un voyage à cent à l’heure, porté par une galerie de personnages hauts en couleur et un humour irrésistible.

Venez nous voir au théâtre Montmartre Galabru, les 18 et 19 septembre à 21h30, ou à la Scène Parisienne, un mardi sur deux du 15 septembre au 8 décembre à 21h15.

Alors, relèverez-vous le pari avec nous ?

Venez redécouvrir Jules Verne dans cette version déjantée du Tour du Monde en 80 jours !

Du mardi 15 septembre 2026 au mardi 08 décembre 2026 :

mardi

de 21h15 à 22h45

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T00:15:00+02:00

fin : 2026-12-08T23:45:00+01:00

Date(s) : 2026-09-15T21:15:00+02:00_2026-09-15T22:45:00+02:00;2026-09-22T21:15:00+02:00_2026-09-22T22:45:00+02:00;2026-09-29T21:15:00+02:00_2026-09-29T22:45:00+02:00;2026-10-06T21:15:00+02:00_2026-10-06T22:45:00+02:00;2026-10-13T21:15:00+02:00_2026-10-13T22:45:00+02:00;2026-10-20T21:15:00+02:00_2026-10-20T22:45:00+02:00;2026-10-27T21:15:00+02:00_2026-10-27T22:45:00+02:00;2026-11-03T21:15:00+02:00_2026-11-03T22:45:00+02:00;2026-11-10T21:15:00+02:00_2026-11-10T22:45:00+02:00;2026-11-17T21:15:00+02:00_2026-11-17T22:45:00+02:00;2026-11-24T21:15:00+02:00_2026-11-24T22:45:00+02:00;2026-12-01T21:15:00+02:00_2026-12-01T22:45:00+02:00;2026-12-08T21:15:00+02:00_2026-12-08T22:45:00+02:00



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