Le Tour du Monde en 80 pas Salle des fêtes Épervans

Épervans

Le Tour du Monde en 80 pas

Salle des fêtes Rue Charles Emile Jacques Épervans Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de son gala annuel, l’association STARS DANCE vous invite le samedi 23 mai 2026 à 20h30 à la salle des fêtes d’Epervans pour découvrir son spectacle Le Tour du Monde en 80 pas .

Pourquoi ne pas venir nous rejoindre pour faire ce tour du monde extraordinaire, plein de surprise, de couleur, de musique, et découvrir d’autres pays, d’autres cultures, d’autres horizons…

A travers ce magnifique périple, nous vous invitons à découvrir également les différentes danses locales.

Alors ouvrez grand vos yeux, vos oreilles, votre imagination. Laissez vos pensées s’envoler. Laissez vos pieds frémir. Laissez votre cœur voyager.

Le tour du monde commence maintenant. Et ce soir… vous serez du voyage.

Spectacle gratuit. Buvette, tombola, enveloppes surprises.

Paiement uniquement en liquide.

Ouverture des portes à compter de 20h00.

L’association STARS DANCE est une association 1901 junior créée en 2023 par la plus jeune présidente du département (alors âgée de 11 ans).

Elle est destinée uniquement à des membres mineurs (aujourd’hui de 8 à 16 ans) et consiste en la préparation de spectacles de danse, tout en restant accessible à tous financièrement. .

Salle des fêtes Rue Charles Emile Jacques Épervans 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 20 96 67 va.piercourt@gmail.com

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English : Le Tour du Monde en 80 pas

L’événement Le Tour du Monde en 80 pas Épervans a été mis à jour le 2026-05-07 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I