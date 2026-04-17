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Porte ouverte Chaudevant Épervans

Porte ouverte Chaudevant Épervans samedi 30 mai 2026.

Lieu : Chaudevant

Adresse : 48 rue du bourg

Ville : 71380 Épervans

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Épervans

Porte ouverte

Chaudevant 48 rue du bourg Épervans Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Porte ouverte Chaudevant
Producteur de piment de Bresse
Dégustation, découverte pimenté   .

Chaudevant 48 rue du bourg Épervans 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 17 23 59  chaudevant71@gmail.com

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English : Porte ouverte

L’événement Porte ouverte Épervans a été mis à jour le 2026-04-17 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I