Porte ouverte Chaudevant Épervans
Porte ouverte Chaudevant Épervans samedi 30 mai 2026.
Épervans
Porte ouverte
Chaudevant 48 rue du bourg Épervans Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Porte ouverte Chaudevant
Producteur de piment de Bresse
Dégustation, découverte pimenté .
Chaudevant 48 rue du bourg Épervans 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 17 23 59 chaudevant71@gmail.com
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English : Porte ouverte
L’événement Porte ouverte Épervans a été mis à jour le 2026-04-17 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I