Porte ouverte Chaudevant Épervans

Épervans

Porte ouverte

Chaudevant 48 rue du bourg Épervans Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Porte ouverte Chaudevant

Producteur de piment de Bresse

Dégustation, découverte pimenté .

Chaudevant 48 rue du bourg Épervans 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 17 23 59 chaudevant71@gmail.com

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English : Porte ouverte

L’événement Porte ouverte Épervans a été mis à jour le 2026-04-17 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I