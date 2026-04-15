Le Tour Voile 47ème édition Quai Gabriel Péri Plérin

Informations pratiques

Plérin

Le Tour Voile 47ème édition

Quai Gabriel Péri Port du Légué Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:00:00

fin : 2026-07-04 10:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Le Tour Voile va faire escale en Baie de Saint-Brieuc !

Du 2 au 5 juillet 2026, à l’occasion de la Fête Maritime organisée par la ville de Plérin, Saint-Brieuc Armor Agglomération accueille les 80 marins du Tour Voile. Le Tour Voile se déroule traditionnellement durant les 15 premiers jours de juillet. Il se court sur les Figaro Beneteau 3, monocoques de 9,75 mètres. Les équipages sont constitués de quatre marins, dont une femme et/ou deux jeunes de 16 à 26 ans.

Pour cette 47e édition, neuf équipages et près de 90 marins participeront au Tour Voile.

La 3e étape se fera en Baie de Saint-Brieuc après un départ à Cherbourg-en-Cotentin et une étape à Saint-Malo.

Le Tour voile se singularise par son objectif partager les expériences entre marins chevronnés et jeune génération.

Jeudi 2 juillet

20h arrivée des Figaro Bénéteau 3 au port du légué, côté Plérin

Vendredi 3 juillet

8h45 sortie de bateaux passage écluse

8h45 à 20h40 navigation dans la baie de Saint-Brieuc

10h Participation à la cérémonie des péris en mer

14h Animation avec l’association HANSA

Samedi 4 juillet

9h30 sortie running avec le Légué Running Club

10h30 ouverture espace Saint Brieuc Armor agglo au village

11h interview des skippers

15h rencontre et navigation HANS entre skippers et personnes en situation de handicap

16h briefing départ ouvert au public

17h remise des prix de la 1re étape et présentation des équipes

Dimanche 5 juillet

10h10 départ des figaro Bénéteau 3 passage des écluses .

Quai Gabriel Péri Port du Légué Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 40 67 68

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English :

L’événement Le Tour Voile 47ème édition Plérin a été mis à jour le 2026-06-26 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme