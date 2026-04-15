Le Tour Voile 47ème édition Quai Gabriel Péri Plérin
jeudi 2 juillet 2026 · Quai Gabriel Péri · Plérin
Informations pratiques
Plérin
Le Tour Voile 47ème édition
Quai Gabriel Péri Port du Légué Plérin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-04 10:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Le Tour Voile va faire escale en Baie de Saint-Brieuc !
Du 2 au 5 juillet 2026, à l’occasion de la Fête Maritime organisée par la ville de Plérin, Saint-Brieuc Armor Agglomération accueille les 80 marins du Tour Voile. Le Tour Voile se déroule traditionnellement durant les 15 premiers jours de juillet. Il se court sur les Figaro Beneteau 3, monocoques de 9,75 mètres. Les équipages sont constitués de quatre marins, dont une femme et/ou deux jeunes de 16 à 26 ans.
Pour cette 47e édition, neuf équipages et près de 90 marins participeront au Tour Voile.
La 3e étape se fera en Baie de Saint-Brieuc après un départ à Cherbourg-en-Cotentin et une étape à Saint-Malo.
Le Tour voile se singularise par son objectif partager les expériences entre marins chevronnés et jeune génération.
Jeudi 2 juillet
20h arrivée des Figaro Bénéteau 3 au port du légué, côté Plérin
Vendredi 3 juillet
8h45 sortie de bateaux passage écluse
8h45 à 20h40 navigation dans la baie de Saint-Brieuc
10h Participation à la cérémonie des péris en mer
14h Animation avec l’association HANSA
Samedi 4 juillet
9h30 sortie running avec le Légué Running Club
10h30 ouverture espace Saint Brieuc Armor agglo au village
11h interview des skippers
15h rencontre et navigation HANS entre skippers et personnes en situation de handicap
16h briefing départ ouvert au public
17h remise des prix de la 1re étape et présentation des équipes
Dimanche 5 juillet
10h10 départ des figaro Bénéteau 3 passage des écluses .
Quai Gabriel Péri Port du Légué Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 40 67 68
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English :
L’événement Le Tour Voile 47ème édition Plérin a été mis à jour le 2026-06-26 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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