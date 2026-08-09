Le trail de la Renaissance – 11e édition, Quai Poëy d’Avant, Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

Le trail de la Renaissance – 11e édition Samedi 19 septembre, 16h00 Quai Poëy d’Avant Vendée

Départ à partir de 16h. Pour tout renseignement, envoyez un mail à benevolat.trail@gmail.com.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Le Trail de la Renaissance est une course à pied pour enfants et adultes qui réunit plusieurs centaines de coureurs. Il invite àdécouvrir autrement le patrimoine de la ville.

Un parcours au cœur de la ville qui vous permettra d’allier sport et découverte du patrimoine dans une ambiance festive. Des propriétés privées seront exceptionnellement ouvertes aux coureurs.

Courses pour les enfants :

Poussins, 1 km

Benjamins, 2 km

Minimes, 3 km

Courses pour les plus grands :

7.5 km, 15 km et 21 km

Le Trail de la Renaissance, c’est aussi un engagement solidaire et social : 2€ par inscription seront reversés à l’Association un soutien à Diego.

Animations musicales, restauration food-trucks et buvette tout au long de la manifestation.

Afin de faciliter votre visite, nous vous conseillons de prévoir votre stationnement Place Marcel Henri et de privilégier un accès pédestre au centre historique.

Quai Poëy d’Avant Quai Poëy d’Avant Fontenay le comte 85200 Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.nikrome.com »}]

Le Trail de la Renaissance est une course à pied pour enfants et adultes qui réunit plusieurs centaines de coureurs. Il invite àdécouvrir autrement le patrimoine de la ville.

Ville de Fontenay-le-Comte