Informations pratiques

Burnhaupt-le-Haut

Le Train fait son cinéma

71 rue de la gare Burnhaupt-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-07 20:15:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-07 2026-10-14

Un spectacle immersif où trains historiques et cinéma s’unissent ! Locomotives à vapeur, lumières, projections et performances artistiques vous transportent dans un voyage mêlant humour, émotion et imaginaire, pour petits et grands.

Plongez dans un spectacle immersif où trains historiques et cinéma se rencontrent. Entre locomotives à vapeur, jeux de lumière, projections et effets spectaculaires, des personnages inspirés des débuts du cinéma et d’univers cultes vous entraînent dans une aventure mêlant humour, émotion et imaginaire. Une expérience originale à vivre en famille ou entre amis. .

71 rue de la gare Burnhaupt-le-Haut 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 19 11 71 romain.tricot@wamar.fr

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English :

An immersive show where historic trains and cinema come together! Steam locomotives, lights, projections, and artistic performances take you on a journey blending humor, emotion, and imagination—for young and old alike.

L’événement Le Train fait son cinéma Burnhaupt-le-Haut a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay