Le trésor inestimable des vitraux Majorelle, Maison de la Formation – Pôle Européen de Développement, Longlaville

samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Formation - Pôle Européen de Développement · Longlaville

Informations pratiques

Le trésor inestimable des vitraux Majorelle 19 et 20 septembre Maison de la Formation – Pôle Européen de Développement Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez admirer les vitraux Majorelle, ainsi que la maquette d’une usine sidérurgique !

Créés en 1928 par Louis Majorelle, ces vitraux symbolisent le travail des hommes de la sidérurgie.

Maison de la Formation – Pôle Européen de Développement Centre Jean Monnet, 54810 Longlaville Longlaville 54810 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 82 24 94 54 http://www.longwy-tourisme.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 82 24 94 54 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@longwy-tourisme.com »}] La Maison de la Formation abrite des vitraux Majorelle : 27 verrières au style Art déco. Les vitraux sont classés au titre des Monuments historiques. Parking.

Venez admirer les vitraux Majorelle, ainsi que la maquette d’une usine sidérurgique !

© OTGL