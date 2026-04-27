Châlette-sur-Loing

Le triporteur du Pimms

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Le triporteur du Pimms

Rencontre sur le parvis de la médiathèque. Conseils numériques et citoyens. .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90

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English :

The Pimms scooter

L’événement Le triporteur du Pimms Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MONTARGIS