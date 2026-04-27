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Le triporteur du Pimms Châlette-sur-Loing

Le triporteur du Pimms Châlette-sur-Loing

Le triporteur du Pimms Châlette-sur-Loing mercredi 27 mai 2026.

Adresse : 1 Avenue Jean Jaurès

Ville : 45120 Châlette-sur-Loing

Département : Loiret

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Châlette-sur-Loing

Le triporteur du Pimms

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Le triporteur du Pimms
Rencontre sur le parvis de la médiathèque. Conseils numériques et citoyens.   .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90 

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English :

The Pimms scooter

L’événement Le triporteur du Pimms Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MONTARGIS

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