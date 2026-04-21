Atelier Calligraphie Musée d’école Fernand Bouttet Châlette-sur-Loing
Atelier Calligraphie Musée d’école Fernand Bouttet Châlette-sur-Loing samedi 23 mai 2026.
Châlette-sur-Loing
Atelier Calligraphie Musée d’école Fernand Bouttet
1 Rue Gambetta Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Atelier Calligraphie Musée d’école Fernand Bouttet
Un atelier gratuit proposé et animé par les AEC. .
1 Rue Gambetta Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 59 12
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English :
Calligraphy workshop Fernand Bouttet School Museum
L’événement Atelier Calligraphie Musée d’école Fernand Bouttet Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS