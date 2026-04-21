Châlette-sur-Loing

Atelier Calligraphie Musée d’école Fernand Bouttet

1 Rue Gambetta Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Atelier Calligraphie Musée d’école Fernand Bouttet

Un atelier gratuit proposé et animé par les AEC. .

1 Rue Gambetta Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 59 12

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English :

Calligraphy workshop Fernand Bouttet School Museum

L’événement Atelier Calligraphie Musée d’école Fernand Bouttet Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS