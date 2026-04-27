Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade VTT/VTC Châlette-sur-Loing

Balade VTT/VTC Châlette-sur-Loing

Balade VTT/VTC Châlette-sur-Loing jeudi 21 mai 2026.

Adresse : 62 Rue Marceau

Ville : 45120 Châlette-sur-Loing

Département : Loiret

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif :

Châlette-sur-Loing

Balade VTT/VTC

62 Rue Marceau Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 07:30:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Balade VTT/VTC
Une balade à vélo accompagnée sur les bords du Canal de Briare, autour du Lac de Châlette. 18 km.
C’est gratuit, port du casque recommandé, café d’accueil, Pot à l’arrivée. Inscriptions sur place de 7h à 9h30.   .

62 Rue Marceau Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 31 11 97 03  antoinette.lardy@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mountain bike ride

L’événement Balade VTT/VTC Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MONTARGIS

À voir aussi à Châlette-sur-Loing (Loiret)