Châlette-sur-Loing

Balade VTT/VTC

62 Rue Marceau Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 07:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Balade VTT/VTC

Une balade à vélo accompagnée sur les bords du Canal de Briare, autour du Lac de Châlette. 18 km.

C’est gratuit, port du casque recommandé, café d’accueil, Pot à l’arrivée. Inscriptions sur place de 7h à 9h30. .

62 Rue Marceau Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 31 11 97 03 antoinette.lardy@orange.fr

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English :

Mountain bike ride

L’événement Balade VTT/VTC Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MONTARGIS