Balade VTT/VTC Châlette-sur-Loing
Balade VTT/VTC Châlette-sur-Loing jeudi 21 mai 2026.
Châlette-sur-Loing
Balade VTT/VTC
62 Rue Marceau Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 07:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Balade VTT/VTC
Une balade à vélo accompagnée sur les bords du Canal de Briare, autour du Lac de Châlette. 18 km.
C’est gratuit, port du casque recommandé, café d’accueil, Pot à l’arrivée. Inscriptions sur place de 7h à 9h30. .
62 Rue Marceau Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 31 11 97 03 antoinette.lardy@orange.fr
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English :
Mountain bike ride
L’événement Balade VTT/VTC Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MONTARGIS